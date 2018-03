TQM Motor for Lady ประกันที่ผู้หญิงออกแบบเพื่อผู้หญิง

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ เริ่มเปิดกลยุทธ์แรกของปี 2561 กับประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้หญิงที่ขับรถอย่างแท้จริง ด้วยประกันรถยนต์ Motor for Lady

ทีคิวเอ็ม เผยกลยุทธ์การตลาดปี 2561 ด้วยการเจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย (Product Segmentation) กับลูกค้ากลุ่มผู้หญิง ภายใต้แนวคิด TQM for Lady ด้วยประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของ CEO หญิงเก่งของวงการประกัน คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เริ่มเปิดตัวไตรมาสนี้กับประกันภัยรถยนต์ TQM Motor for Lady เวอร์ชั่น 2

“เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้หญิง” คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในฐานะโบรคเกอร์ผู้ขายประกัน TQM Motor for Lady กล่าวว่า จากการสำรวจกับกลุ่มผู้หญิงขับรถเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ พบว่า ความกังวลเมื่อเกิดรถชนนอกจากการซ่อมรถหรือรับผิดชอบกับคู่กรณีแล้ว ความกังวลว่าอุบัติเหตุนั้นจะทำให้มีแผลเป็นที่ใบหน้าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงกลัวมากที่สุด จึงนำผลการสำรวจนี้มาเป็นแนวคิดในมาปรับความคุ้มครองที่ให้การรักษาในระดับศัลยกรรมความงาม และเมื่อพูดถึงการศัลยกรรมความงามแล้วผู้หญิงไทยก็อยากไปทำศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีใต้ เพราะเป็นเบอร์ 1 ด้านการทำศัลยกรรมระดับโลก เราจึงเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก คือ ให้ลูกค้าที่ซื้อประกัน TQM Motor for Lady สามารถเลือกมาทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ เพราะสิ่งที่ทีคิวเอ็มเลือกให้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิง

“ผู้หญิงเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงได้ดีกว่า” คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโปรดักต์ TQM Motor for Lady เวอร์ชั่น 2 กล่าวถึงที่มาของการพัฒนา โปรดักต์นี้ว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้วเราเปิดตัว TQM Motor for Lady ไปกับทีคิวเอ็ม ได้รับการตอบรับดีมากเพราะเป็นประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ากลุ่มผู้หญิงได้เป็นอย่างดี เพราะผู้หญิงเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงได้ดีกว่า ปีนี้เราเลยออกเวอร์ชั่น 2 ที่เพิ่มเติมความคุ้มครองให้ลูกค้าแต่จ่ายเบี้ยในอัตราเดิม TQM Motor for Lady เวอร์ชั่น 2 จึงเพิ่มความคุ้มครองการรักษาในระดับศัลยกรรมความงามเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถชนเป็นวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท รวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินมีค่า เช่น กระเป๋าถือ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค ไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุรถชนหรือถูกทุบรถโจรกรรมก็ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงบริการรับรถเข้าอู่ซ่อม และรับเงินชดเชยกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วเคลื่อนย้ายไม่ได้ ส่วนบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน Road Side Assistance 24 ชั่วโมงก็จัดให้คุณผู้หญิงอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา กล่าวถึงสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ทำประกัน TQM Motor for Ladyว่า ในเรื่องการรักษาระดับศัลยกรรม เราได้รับความร่วมมือกับวอนจินไทยและเกาหลี ซึ่งเป็นแบรนด์ศัลยกรรมความงามเบอร์ 1 ของเกาหลีใต้ มาร่วมโครงการในการดูแลการศัลยกรรมให้ลูกค้าของ TQM Motor for Lady ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกทำศัลยกรรมความงามที่ไทยหรือเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์เบอร์หนึ่งนี้ได้ และเพื่อให้ผู้ซื้อประกัน TQM Motor for Lady ทุกกรมธรรม์ได้มีผิวที่สวยใส ทีคิวเอ็มจึงร่วมมือกับธนพรคลินิกและดาราเดลี่คลีนิก มอบโปรแกรม Turbo Bright หรือ R-Clear Programให้กับลูกค้าที่จ่ายเบี้ย 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท ตามลำดับ โปรแกรมผิวสวยนี้มอบให้ถึง 30 มิถุนายน 2561 และยังได้จัดแคมเปญลุ้นรับแหวนเพชรในฝันของคุณผู้หญิง ด้วยแหวนเพชร 1 กะรัต จาก Beauty Gems เบอร์ 1 ด้านจิวเวอร์รี่ของเมืองไทย และมีสร้อยคอทองคำ 1 บาท อีก 10 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้ เช่นกัน

สำหรับปีนี้ ทีคิวเอ็มตั้งเป้ายอดขาย TQM Motor for Lady เวอร์ชั่น 2 ไว้ที่ 200 ล้านบาท ทั้งนี้กลยุทธ์ TQM for Lady คาดว่าจะมีโปรดักต์ที่โดนใจคุณผู้หญิงอีกแน่นอนในปีนี้